Speciale difesa: Ue-Nord Macedonia, premier Xhaferi a colloquio con Geoana (Nato), focus su stabilità dei Balcani

- Il primo ministro della Macedonia del Nord, Talat Xhaferi, ha incontrato a Bruxelles il vicesegretario generale della Nato, Mircea Geoana. Lo riporta la stampa di Skopje, secondo cui i temi della discussione tra i due sono stati la sicurezza e la stabilità dei Balcani occidentali. Nell'incontro è stato sottolineato il ruolo della Macedonia del Nord come "fattore di stabilità nella regione dei Balcani occidentali". Xhaferi ha sottolineato l'impegno del Paese nel "preservare la stabilità e la sicurezza nell'area euro-atlantica" anche attraverso la partecipazione attiva alle missioni Nato in Kosovo, Iraq, Bosnia Erzegovina e nei gruppi tattici della Nato in Lettonia, Romania e Bulgaria. Il premier ha inoltre comunicato che in conformità con la volontà di investire nella difesa da quest'anno la Macedonia del Nord stanzia "almeno il 2 per cento del Pil per il bilancio della difesa, di cui il 30 per cento per l'ammodernamento dell'esercito". Nel colloquio è stato infine riferito che Skopje continua a "sostenere con forza l'Ucraina nella sua lotta per la libertà e la pace del popolo ucraino e contro gli orrori che l'aggressione militare russa continua a causare sul territorio ucraino". (Seb)