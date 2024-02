Kosovo: ministra Esteri, non ho mai chiesto la rimozione dell’ambasciatore tedesco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La ministra degli Esteri del Kosovo, Donika Gervalla, ha negato di aver mai chiesto la rimozione dell’ambasciatore di Germania a Pristina, Jorn Rohde, dopo le indiscrezioni di stampa in merito. “Le affermazioni per le quali avrei chiesto di rimuovere l’ambasciatore tedesco Rohde sono false e assurde. Si tratta di una serie di campagne e di attacchi quotidiani contro di me e l’istituzione che presiedo”, ha dichiarato Gervalla. “Non dovremmo restare sorpresi di leggere che ho anche chiesto le dimissioni del cancelliere Olaf Scholz e della ministra degli Esteri Annalena Baerbock. La pazzia non ha confini”, ha polemizzato la ministra kosovara con un’iperbole. (Alt)