Kosovo: Ulutas (Kfor), attacchi contro nostre forze e sparatoria Banjska sono atti inaccettabili (2)

- Alla domanda se il caso Banjska potrebbe essere discusso con il comando militare serbo, accusato di aver fornito risorse militari per l'addestramento del gruppo terroristico, Ulutas ha detto che "la Kfor comunica regolarmente e in modo trasparente con tutti gli attori internazionali e locali. Stiamo discutendo tutte le questioni rilevanti sviluppi della sicurezza nella regione". Il comandante ha affermato che le forze di pace della Kfor in Kosovo sono pronte ad affrontare qualsiasi situazione. "La Kfor ha una presenza in grado di intervenire in maniera rapida, flessibile e visibile in tutto il Kosovo. Rimaniamo vigili e concentrati sull'attuazione quotidiana e imparziale della nostra missione come disposto dalle Nazioni Unite. Siamo ben attrezzati e pronti ad affrontare qualsiasi situazione che possa compromettere la sicurezza ambiente e continuiamo a operare in stretta cooperazione e coordinamento con la polizia del Kosovo ed Eulex (la missione civile dell'Ue)", ha affermato Ulutas. (segue) (Alt)