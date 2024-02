Kosovo: protesta operatori settore sanitario a Gracanica per abolizione transazioni in dinari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Centinaia di operatori del settore sanitario hanno protestato oggi nella città di Gracanica, in Kosovo, contro la decisione della Banca centrale di Pristina di abolire l'uso delle transazioni in dinaro serbo tra il territorio del Kosovo e la Serbia. Lo riferisce l'emittente radiotelevisiva "Rts". "La decisione del governo di Pristina di vietare l'uso dei dinari in Kosovo colpisce tutte le istituzioni finanziate dalla Serbia nel territorio, in particolare le istituzioni sanitarie ma anche i nostri pazienti e tutti i cittadini", ha affermato il medico del Centro sanitario di Gracanica, Dalibor Stojanovic. "Abbiamo ricevuto qui i nostri stipendi fino al primo febbraio. Ora a causa della decisione delle autorità del Kosovo siamo costretti a recarci alla filiale della Komercijalna Banka più vicina, a Kursumlija (in Serbia centrale), per i nostri stipendi. Per la maggior parte di noi questo è un ulteriore problema e spese aggiuntive", ha detto Stojanovic. A causa dello stesso problema davanti alla seconda filiale della Postanska Stedionica - unica banca serba rimasta operante in Kosovo -, nella parte settentrionale della città di Mitrovica, si sono formate lunghe code. Tra i cittadini riuniti anche disabili e persone che necessitano assistenza in attesa di riscuotere lo stipendio. Secondo i media locali in questo momento i cittadini possono ritirare solo 10 mila dinari ciascuno (circa 85 euro) perché c'è abbastanza valuta disponibile. (Seb)