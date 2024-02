Milano: corteo pro Palestina arriva al castello Sforzesco, 10 mila persone in piazza - Foto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È arrivato a destinazione, davanti al castello Sforzesco, il corteo in favore della Palestina che ha riempito le strade milanesi nel pomeriggio. Le prime stime parlano di 10 mila presenze, ma si attendono numeri ufficiali della questura. Durante il corteo, proseguito senza problemi di ordine pubblico, è apparsa anche una sagoma ritraente una stretta di mano tra Giorgia Meloni e Benjamin Netanyahu e i volti di alcuni ministri del governo italiani ricoperti di impronte di mani rosse a rappresentare il sangue seguito da uno striscione rosso con la scritta: "stop genocidio, fermiamo il governo della guerra". Registrati dalle forze dell'ordine solo una manciata di fumogeni. Diversi invece i cori contro Israele. Ora i manifestanti ascolteranno alcuni interventi in piazza Castello fino al termine della manifestazione nazionale in sostegno della Palestina "contro il genocidio di Gaza", prevista per le 20. (Foto: Agenzia Nova) (Rem)