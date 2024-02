Regno Unito: Partito conservatore sospende deputato Anderson per commenti "islamofobici"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il deputato britannico Lee Anderson è stato sospeso dal Partito conservatore per alcuni commenti "islamofobici". Lo ha affermato un portavoce del capogruppo dei Tories, Simon Hart, secondo cui Anderson è stato sospeso "in seguito al suo rifiuto di scusarsi per i commenti fatti ieri", in cui affermava che "gli islamisti" tenessero controllo Sadiq Khan, il sindaco di Londra. Anderson in precedenza è stato vicepresidente del Partito conservatore. (Rel)