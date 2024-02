Forza Italia: Tajani, non possiamo dividerci per ambizioni personali, lo dobbiamo a Berlusconi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Non possiamo permetterci di vanificare tutto quello che abbiamo fatto dal giorno della scomparsa di Berlusconi. Proprio per un omaggio a lui, non possiamo permetterci di dividerci per una piccola ricerca di ambizione personale”. Lo ha detto Antonio Tajani nel suo discorso dopo l’elezione a segretario nazionale di Forza Italia nel corso del Congresso azzurro. (Rin)