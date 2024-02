Sudan: premier Libia invita Hemeti a trovare accordo tra le parti per ristabilire pace

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro del Governo di unità nazionale della Libia (Gun), Abdulhamid Dabaiba, ha invitato il generale Mohamed Hamdan “Hemeti” Dagalo, leader delle milizie paramilitari Forze di supporto rapido (Rsf), a trovare un punto di accordo con gli attori coinvolti nella guerra civile in Sudan per riportare la pace nel Paese. La dichiarazione è arrivata nel corso di un colloquio telefonico in cui il premier del Gun ha invitato il generale sudanese a visitare la Libia. (segue) (Lit)