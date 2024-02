Sudan: premier Libia invita Hemeti a trovare accordo tra le parti per ristabilire pace (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La guerra in Sudan è scoppiata lo scorso aprile a causa delle controversie sui poteri dell’esercito e delle Rsf nell’ambito di un piano sostenuto a livello internazionale per una transizione politica verso un governo civile e le elezioni. Un problema fondamentale è stato il ruolo dirompente svolto dietro le quinte dai sostenitori islamici e dagli ex membri del regime del presidente deposto di Omar al Bashir nel sostenere le posizioni del capo dell’esercito. I combattimenti hanno distrutto parti del Sudan, inclusa la capitale Khartum, e ucciso più di 13 mila persone, secondo le stime delle Nazioni Unite. Attualmente le Rsf hanno il controllo della maggior parte di Khartum e del Sudan occidentale e hanno recentemente compiuto rapidi progressi militari, spingendosi più a est dalle sue roccaforti nel Darfur fino ad attaccare la città di Babanusa, nello Stato del Kordofan occidentale. Le Rsf controllano anche lo Stato di Gezira. (Lit)