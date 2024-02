Mobilità: Atac, tre fermi su metro C per malfunzionamento, bus sostitutivi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sui sistemi di rete di Metro C a Roma "sono stati rilevati malfunzionamenti temporanei. Per operare al ripristino degli apparati di centro e periferici si è reso necessario sospendere provvisoriamente la circolazione treni: il servizio sull'intera linea è momentaneamente sostituito da bus. I tecnici hanno già quasi completato le attività e il riavvio dell'intera linea è previsto a breve. Tutti gli aggiornamenti verranno comunicati sul sito atac.roma.it". Lo si legge in una nota di Atac (Com)