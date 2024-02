Forza Italia: Tajani, presenza su territorio importante per quando andremo al voto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Come Forza Italia “dobbiamo essere presenti ancora di più in ogni Comune italiano, perché il radicamento sul territorio è fondamentale per avere almeno uno o due punti in più di percentuale quando andremo a votare”. Lo ha detto Antonio Tajani nel suo discorso dopo l’elezione a segretario nazionale di Forza Italia nel corso del Congresso azzurro. “Quindi il lavoro esterno deve essere assolutamente accompagnato dal lavoro sul territorio”, ha aggiunto. (Rin)