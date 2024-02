Lavoro: Calderone, in alcuni settori alzata incidenza di infortuni nel 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel 2023 ci sono settori nei quali l’incidenza degli infortuni “si è alzata in alcuni contesti e situazioni”. Lo ha detto la ministra del Lavoro e delle Politiche sociali, Marina Elvira Calderone, intervenendo al Forum in Masseria dal titolo “L'Italia in Europa: obiettivi, sfide e prospettive. Un dialogo sul futuro comune” in corso alle Terme di Saturnia, in provincia di Grosseto. “Ci preoccupa cosa avviene nei cantieri e stiamo procedendo a interventi coerenti con il quadro generale”, ha sottolineato. “C’è una casistica di utilizzo dello strumento della somministrazione illecita della manodopera che ricorre laddove ci sono situazioni che comportano l’irrigidimento delle tempistiche” in quanto “non si trovano lavoratori che possano essere assunti per una difficoltà di copertura dei posti di lavoro. Credo sia importante porre l’accento sulla formazione degli imprenditori e dei datori di lavoro per conoscere i rischi a cui si sottopone e sottopone le proprie maestranze”, ha concluso Calderone.(Rin)