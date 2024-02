Lavoro: Calderone, su sicurezza lunedì incontreremo parti sociali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In materia di sicurezza sul lavoro “lunedì ci sarà un tavolo con le parti sociali e nel pomeriggio il Consiglio dei ministri” per affrontare la questione. Lo ha detto la ministra del Lavoro e delle Politiche sociali, Marina Elvira Calderone, intervenendo al Forum in Masseria dal titolo “L'Italia in Europa: obiettivi, sfide e prospettive. Un dialogo sul futuro comune” in corso alle Terme di Saturnia, in provincia di Grosseto. “Io ho già fatto l’informativa al Consiglio dei ministri” nei giorni scorsi “e lunedì porterò la proposta di norme”, ha concluso Calderone.(Rin)