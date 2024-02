Gaza: funzionario, accordo Israele-Hamas su tregua e ostaggi “ancora lontano”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’accordo tra Israele e il movimento islamista Hamas per una tregua e lo scambio di ostaggi israeliani e prigionieri palestinesi “è ancora lontano”. Lo ha dichiarato un alto funzionario, secondo quanto riferito dal quotidiano “Times of Israel”, che ha tuttavia confermato le indiscrezioni secondo cui Hamas avrebbe ammorbidito le proprie richieste. In seguito ai colloqui di ieri a Parigi, in Francia, tra i rappresentanti di Israele, Usa, Qatar ed Egitto, fonti informate avevano riferito che era stato definito un quadro per un nuovo accordo per fermare, almeno temporaneamente, il conflitto nella Striscia di Gaza, che perdura dal 7 ottobre 2023, giorno dell’attacco di Hamas allo Stato ebraico, e che ha causato quasi 30 mila vittime palestinesi. (Res)