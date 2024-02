Milano: dispositivo di sicurezza per il corteo nazionale Pro Palestina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il dispositivo di ordine pubblico predisposto dal Questore di Milano Giuseppe Petronzi è attualmente impegnato a contenere oltre 15 mila persone inizialmente convenute in Piazzale Loreto per manifestare solidarietà al popolo palestinese. Il dispositivo prevede anche la gestione di servizi di prevenzione ai caselli autostradali e alle stazioni ferroviarie. Da Piazzale Loreto, il corteo ha iniziato a muoversi intorno alle ore 13 con il dispositivo delle forze dell'ordine posto a protezione di corso Buenos Aires. In via Doria, sono stati effettuati alcuni imbrattamenti, così come in via Vittor Pisani. In Piazza Duca D’Aosta, prospiciente la Stazione Centrale, è stata fatta una breve sosta per poi ripartire lungo il percorso previsto, sempre attentamente seguiti e monitorati dai reparti inquadrati delle forze di polizia, che hanno tutelato gli obiettivi sensibili lungo il tragitto. (segue) (Com)