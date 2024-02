Milano: dispositivo di sicurezza per il corteo nazionale Pro Palestina (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Giunti in Piazza della Repubblica, un gruppo di manifestanti, tra cui alcuni travisati, hanno tentato di imboccare via Turati per raggiungere il vicino Consolato degli Stati Uniti d'America. Questi hanno effettuato un lancio di uova in direzione del reparto inquadrato che ha tenuto la posizione in assetto di composto inquadramento, provocando quindi l'arretramento degli antagonisti. In piazza Principessa Clotilde, un altro gruppo ha effettuato un’estemporanea iniziativa danneggiando la vetrina del supermercato, hanno lanciato sassi causando il danneggiamento del lunotto di una vettura della Polia Locale con il ferimento di un’agente della stessa pattuglia, che ha fatto ricorso a cure mediche. Nella circostanza, sono state danneggiate anche due auto della Guardia di Finanza. Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri e Polizia Locale, per la parte di competenza, stanno al momento gestendo il complesso dispositivo. Le fasi del corteo sono attentamente monitorate anche dall'alto dall'elicottero del Reparto Volo della Polizia di Stato. (Com)