Sicurezza: De Corato (Fd'I), violenza sessuale a Milano, serve presidiare zone movida

- "Con preoccupazione apprendo dell'ennesima conseguenza delle politiche dell'amministrazione Sala rispetto alla sicurezza di Milano. Il Sindaco Sala si impegnò nel 2021 a far presidiare di notte le zone della movida dai vigili urbani; allo stesso tempo però non solo non sta dotando il corpo dei vigili urbani della strumentazione adeguata, ma vuole anche ridurre loro lo stipendio e le tutele contrattuali. In sostanza, Sala sta chiedendo un notevole aumento di lavoro ai vigli a fronte di un taglio di stipendio, dinamica non molto diversa da come sta gestendo l'ATM. Questa politica oltre ad essere poco rispettosa del lavoro dei vigili urbani, produce un vuoto nella sicurezza di Milano con le conseguenze che tutti vediamo. Infine, vorrei ringraziare le forze dell'ordine per l'arresto dell'aggressore egiziano". Lo dice in una nota l'On. di Fratelli d'Italia, Riccardo De Corato. (Com)