Pisa: Tajani, giusto sanzionare chi sbaglia, ma non mettere sotto processo tutte Forze dell’ordine

- “Mi è dispiaciuto vedere quello che è accaduto ieri a Pisa e a Firenze. Il ministro dell’Interno prenderà i provvedimenti necessari, se qualcuno ha sbagliato. Se qualcuno ha sbagliato, e forse l’ha fatto, deve essere sottoposto ad azione disciplinare, ma questo non significa che si mettono sotto processo tutte le Forze dell’ordine”. Lo ha detto Antonio Tajani nel suo discorso dopo l’elezione a segretario nazionale di Forza Italia nel corso del Congresso azzurro. “Le Forze dell’ordine non si toccano”, ha aggiunto. “Ho grande rispetto per le parole del Capo dello Stato, e chi sbaglia deve essere sanzionato. Ma la responsabilità deve essere sempre individuale”, ha detto ancora Tajani. (Rin)