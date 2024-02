Famiglia: Calderone, investimenti dicono che allocchiamo risorse importanti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli investimenti fatti sulla famiglia dal governo “dicono che allocchiamo risorse importanti”. Lo ha detto la ministra del Lavoro e delle Politiche sociali, Marina Elvira Calderone, intervenendo al Forum in Masseria dal titolo “L'Italia in Europa: obiettivi, sfide e prospettive. Un dialogo sul futuro comune” in corso alle Terme di Saturnia, in provincia di Grosseto. “Oggi ci lamentiamo che non ci sono abbastanza figli che possano colmare il divario con i decessi, ma quando parliamo di politiche demografiche dobbiamo guardare a ciò che è avvenuto in passato”, ha spiegato. “Bisogna mettere in moto una serie di politiche che guardino alla famiglia, alla natalità e alla longevità. L’altra faccia della medaglia è cosa facciamo dei nostri anziani e come favoriamo l’invecchiamento attivo”, ha concluso Calderone.(Rin)