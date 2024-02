Ucraina: rappresentanza d'Italia all'Osce organizza proiezione film-documentario "Wartime Notes"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

In occasione del secondo anniversario dell'invasione russa dell'Ucraina, la rappresentanza permanente d'Italia presso l'Osce, in collaborazione con l'Istituto Italiano di Cultura di Vienna, ha organizzato la proiezione del film-documentario "Wartime Notes" di Barbara Cupisti, prodotto da Clipper Media con Rai Cinema. Lo riferisce una nota. Il film racconta la resistenza non armata in Ucraina seguendo i percorsi e le scelte di alcune figure particolarmente rappresentative che cercano di "trovare un significato alla futilità della guerra scoprendo la forza e il coraggio delle donne e degli uomini ucraini". Tra i protagonisti del film figura anche Oleksandra Matviichuk, premio Nobel per la Pace 2022. Numerosi sono i riconoscimenti che il film ha ricevuto a livello internazionale. È stato presentato al 52° Molodist Kyiv Film Festival, al 9° Festival Internazionale del Documentario Visioni dal Mondo di Milano e alla 44ª edizione del Festival del Cinema e delle Donne di Firenze. "Wartime Notes" ha vinto il premio come miglior film straniero al Bir Duino Film Festival in Kirghizistan. Il film è disponibile sulla piattaforma RaiPlay.