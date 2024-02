Ucraina: rappresentanza d'Italia all'Osce organizza proiezione film-documentario "Wartime Notes" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La proiezione è stata preceduta da una breve introduzione dell'ambasciatore Stefano Baldi, rappresentante permanente d'Italia presso l'Osce e dell'ambasciatore in Austria Giovanni Pugliese, seguita dagli interventi del presidente di Rai Cinema Nicola Claudio e della regista Barbara Cupisti. In sala erano presenti anche i produttori di Clipper Media Sandro Bartolozzi e Barbara Meleleo, il direttore della fotografia Antonello Sarao e il responsabile Rai per i documentari, Gabriele Genuino, e Eugenio Zoffili, Presidente della delegazione italiana all'Assemblea Parlamentare dell'Osce. La proiezione di "Wartime Notes" si è svolta presso l'Istituto Italiano di Cultura di Vienna il 23 febbraio 2024 e ha visto la partecipazione di numerosi ambasciatori, altri membri del corpo diplomatico accreditato a Vienna e funzionari dell'Osce. Anche presso il pubblico viennese la proiezione ha confermato il forte impatto emotivo delle storie e delle immagini del film, come evidenzia la nota. (Com)