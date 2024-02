Milano: Sardone (Lega), città pericolosa per le donne, colpevole silenzio femministe di sinistra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'ennesimo stupro si è consumato stanotte a Milano, in via Valtellina, dove una ragazza è stata violentata da un ragazzo di origine straniera. Ormai è una consuetudine, purtroppo nel totale disinteresse del sindaco e del Pd che amministrano la città. L'attenzione di Palazzo Marino sul tema della sicurezza rasenta lo zero, nonostante i proclami nulla sta cambiando, dal centro alle periferie. Mi chiedo, però, perché le femministe di sinistra stiano zitte di fronte a questa violenza e alla situazione sempre più pericolosa di Milano: non hanno nulla da dire? Non c'è più l'allarme patriarcato?". Lo dice in una nota Silvia Sardone, eurodeputata e consigliere comunale della Lega. (Com)