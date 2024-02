Gaza: ministro Esteri Israele, “dopo 7 ottobre Onu ha collaborato con i terroristi di Hamas”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo il 7 ottobre 2023, giorno dell’attacco del movimento islamista Hamas contro Israele, le Nazioni Unite “hanno collaborato con i terroristi e stanno cercando di minare il diritto di Israele alla difesa di se stesso e dei suoi cittadini”. Lo ha affermato il ministro degli Esteri di Israele, Israel Katz, sul suo profilo X, in risposta al rapporto pubblicato ieri da alcuni esperti delle Nazioni Unite in cui hanno invitato la comunità internazionale a impedire il trasferimento di armi verso lo Stato ebraico. “Ignorare i crimini di guerra, i crimini sessuali e i crimini contro l’umanità commessi dai terroristi di Hamas costituisce una macchia che non può essere cancellata sull’Onu come organizzazione e personalmente sullo stesso segretario generale Antonio Guterres”, ha scritto il ministro su X.(Res)