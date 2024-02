Usa: primarie repubblicane in Carolina del Sud, Nikky Haley ha votato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La candidata repubblicana alla Casa Bianca ed ex governatrice della Carolina del Sud, Nikki Haley, ha parlato con i giornalisti dopo aver votato per le primarie nel suo Stato natale. "È con grande gratitudine che vengo oggi, sono emozionata", ha detto Haley citata da "Fox News". "Nelle elezioni generali ti viene data una scelta. Nelle elezioni primarie, fai la tua scelta. Ci auguriamo che tutti escano e facciano la loro scelta oggi", ha aggiunto. Haley è l’ultima avversaria rimasta dell’ex presidente Donald Trump nella corsa per la nomination repubblicana alla Casa Bianca. L'ex governatrice e in seguito ambasciatrice presso le Nazioni Unite durante l’amministrazione Trump, ha lanciato la sua campagna davanti a una grande folla di sostenitori a Charleston. È stata la prima dei principali sfidanti di Trump a partecipare alla corsa del 2024, e un anno dopo è l'ultima rimasta. (segue) (Was)