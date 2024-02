Ucraina: Meloni, da G7 segnale inequivocabile di fermo sostegno a Kiev in battaglia di libertà

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presenza a Kiev dei rappresentanti del G7 è "un segno inequivocabile della nostra ferma intenzione di continuare a sostenere l’Ucraina nella sua battaglia per la libertà, in difesa della democrazia e del diritto internazionale". Questo, secondo quanto si apprende, il contenuto dell'introduzione della presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, alla riunione dei capi di Stato e di governo del G7. "Dobbiamo essere più efficaci nello spiegare come il nostro impegno sia fondamentale non solo per noi, ma per tutti. Perché pochi trarrebbero vantaggio da un mondo senza regole, un mondo governato solo dalla forza militare e dove ogni Stato potrebbe rischiare di essere invaso dal suo vicino", ha detto Meloni. In Ucraina "si decide se il futuro del mondo si baserà sulla forza del diritto sancito dalla Carta delle Nazioni Unite o sul caos. Questo è il punto chiave, perché tutti possiamo vedere le conseguenze che questa guerra sta avendo su altri scenari e fonti di conflitto", ha aggiunto. (segue) (Res)