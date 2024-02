Ia: Farina (Ania), sia etica e non si sostituisca a lavoro delle persone

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Intelligenza artificiale (Ia) deve essere “etica, trasparente e non deve sostituirsi al lavoro delle persone, ma le deve aiutarea fronteggiare le sfide che si presentano”. Lo ha detto la presidente di Ania, Maria Bianca Farina, intervenendo al Forum in Masseria dal titolo “L'Italia in Europa: obiettivi, sfide e prospettive. Un dialogo sul futuro comune” in corso alle Terme di Saturnia, in provincia di Grosseto. “Le compagnie assicurative fanno investimenti e progetti importanti con questi obiettivi e lo fanno perché l’Ia è lo strumento essenziale per fronteggiare i rischi che si stanno manifestando”, ha spiegato. “L’Intelligenza artificiale può aiutare nella valutazione del rischio e noi la stiamo già usando in questo. Inoltre, la digitalizzazione del nostro lavoro porta all’incremento del Cyber risk e l’Ia, quando ci sono attacchi, ci aiuta a diffonderne le modalità e le conseguenze”, ha concluso Farina.(Rin)