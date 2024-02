Usa: "Nyt", nel suo discorso di oggi Trump illustrerà una visione più ottimista del futuro del Paese (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel corso della sua campagna elettorale, Trump ha finora descritto gli Stati Uniti sotto l’amministrazione Biden come una nazione in forte declino, annunciando l'intenzione di ripristinare le politiche del suo primo mandato in carica, in particolare per quanto riguarda l’immigrazione. In questo senso, afferma il "Nyt", Trump delineerà una "road map" per un secondo mandato, promettendo di sconfiggere quella che definisce con toni sprezzanti la "Bidenomics” (le politiche economiche di Biden). Nel suo discorso, inoltre, Trump prenderà di mira gli sforzi di Biden per combattere il cambiamento climatico, affermando che “la nostra economia sarà affamata di energia” e che “milioni di posti di lavoro nel settore manifatturiero saranno soffocati fino all’estinzione”, con "costanti blackout e inflazione dilagante”, nel caso in cui queste politiche venissero portate avanti. Secondo il "New York Times", il discorso di Trump al Cpac sarà uno dei numerosi segnali recenti che indicano come l'ex presidente abbia ormai rivolto lo sguardo alle elezioni generali di novembre, spostando il suo obiettivo da un messaggio inteso a radunare la base conservatrice a uno che intende invece conquistare elettori indecisi negli Stati chiave. (Was)