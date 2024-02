Ucraina: Fitto, Meloni a Kiev da leader europea a sostegno di pace giusta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A due anni esatti dall'inizio dell'aggressione russa all'Ucraina "il presidente Meloni è a Kiev insieme al presidente della Commissione europea Von der Leyen ed al primo ministro belga De Croo, presidente di turno del Consiglio dell'Unione europea, per ribadire al presidente Zelensky il pieno sostegno dell'Italia, dell'Europa e del G7 al popolo ucraino nella sua lotta per la libertà e l'indipendenza". Lo ha detto il ministro per gli Affari europei, il Sud, le Politiche di coesione e il Pnrr, Raffaele Fitto. (segue) (Rin)