Ucraina: Fitto, Meloni a Kiev da leader europea a sostegno di pace giusta (3)

- Mantenere "un atteggiamento di fermezza di fronte all'aggressione russa all'Ucraina finché non si sarà raggiunta una pace giusta è quindi cruciale per garantire che il diritto internazionale venga rispettato anche in futuro ed anche in altre aree del mondo", ha proseguito. È questo il messaggio di Giorgia Meloni oggi ha dato a Kiev come presidente del Consiglio italiano ma anche come presidente del G7. Un altro successo di una politica estera seria e credibile degna di un paese come l'Italia", ha concluso Fitto. (Rin)