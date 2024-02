Ucraina: Pucciarelli (Lega), difenderla significa tutelare nostre democrazie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi sono due anni dall'invasione russa in Ucraina. Lo ricorda in una nota la senatrice Stefania Pucciarelli, capogruppo della Lega in commissione Esteri e Difesa. "Da quel 24 febbraio, il nostro impegno a sostegno dell'Ucraina non è mai mancato in tutte le sedi e anche in Parlamento, dove abbiamo sostenuto tutti i provvedimenti necessari per portare aiuto", aggiunge. "Continueremo a farlo, senza se e senza ma, perché difendere l'Ucraina significa anche tutelare le nostre democrazie e proprio per questo motivo il nostro auspicio resta che si arrivi a una soluzione di pace", conclude Pucciarelli. (Rin)