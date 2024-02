Agricoltura: Foti (Fd'I), attenzione al comparto dimostrata con i fatti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo quanto emerso, "l'azienda francese avrebbe costretto gli allevatori italiani a vendere il loro latte a prezzi inferiori rispetto a quelli pattuiti", prosegue Foti. "Le azioni concrete messe in atto fin qui dal ministero dell'Agricoltura dimostrano nuovamente la vicinanza agli interessi del mondo agricolo, dell'allevamento e della pesca. Filiere che troppo spesso vengono danneggiate da chi non rispetta gli accordi e le regole vigenti nella nostra nazione. Per tutelare il comparto e il reddito delle nostre imprese, è necessario che tutti rispettino le norme e che venga sanzionato ogni tentativo di pratica sleale", conclude. (Com)