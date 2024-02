Iran: Gruppioni (Iv), mondo libero sostenga donne di quel paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il mondo "libero ed evoluto deve, a ogni costo, dare" alle donne iraniane "supporto politico, istituzionale e ideologico". Lo ha detto la deputata di Italia viva (Iv), Naike Gruppioni, intervenendo alla Conferenza delle donne iraniane in corso a Parigi. "L'enorme coraggio delle donne iraniane le pone al vertice di una resistenza fisica, ideologica ed intellettuale senza pari. Sono in prima fila nel cercare di cambiare un governo teocratico e autocratico. La vera rivoluzione, il cambiamento è già in atto", ha aggiunto. (segue) (Rin)