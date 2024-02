Serbia: Stefanovic (Ssp), delegazioni Ue pronte a svolgere indagini su elezioni 17 dicembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Unione europea è pronta a inviare in Serbia due missioni di esperti, una del Parlamento europeo e l'altra della Commissione europea, per svolgere un'indagine su quanto avvenuto alle elezioni del 17 dicembre scorso. Lo ha affermato il vicepresidente del Partito Libertà e Giustizia (Ssp) Borko Stefanovic, in un'intervista al quotidiano "Nova". Secondo Stefanovic, il governo di Belgrado non può vietare il lavoro di nessuna commissione internazionale, perché la Serbia è membro delle Nazioni Unite, dell'Osce e del Consiglio d'Europa ed è un Paese candidato all'adesione all'Unione europea. (Seb)