Scuola: Bucalo (Fd'I) su risorse Pon, governo Meloni ha a cuore futuro giovani

- Le risorse destinate all'organizzazione estiva di Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (Pcto) all'estero per le studentesse e gli studenti iscritti al triennio dei corsi di istruzione tecnica e professionale dall'avviso per l'utilizzo delle risorse residue del Programma operativo nazionale (Pon) "Per la scuola – competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 pubblicato oggi dal ministero dell'Istruzione e del Merito, che ammontano a 140 milioni di euro da spendere entro il 30 settembre 2024 sono "un'ulteriore testimonianza di come questo governo e il ministro Valditara abbiano a cuore il futuro dei nostri giovani, cui verrà offerta una possibilità straordinaria, quella di potersi professionalmente formare all'estero nell'ambito del proprio percorso di studi". Lo ha detto la senatrice di Fratelli d'Italia, Ella Bucalo, membro della commissione cultura del Senato e vice responsabile del dipartimento Scuola del partito. "Un ulteriore passo verso una scuola del futuro, sempre più al passo con le esigenze del mercato globale", ha concluso. (Rin)