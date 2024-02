Sahel: presidente nigeriano Tinubu, Cedeao elabori nuova strategia per scongiurare addio Paesi golpisti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Comunità economica degli Stati dell'Africa occidentale (Cedeao) dovrebbe prendere in considerazione un cambio di strategia nel tentativo di persuadere i Paesi guidati da giunte militari golpiste a ripristinare la democrazia e rimanere nell'alleanza. Lo ha dichiarato presidente nigeriano Bola Tinubu, che detiene la presidenza di turno dell'organizzazione, in apertura di una sessione a porte chiuse dell'organizzazione in corso ad Abuja per discutere della la decisione delle giunte di Niger, Burkina Faso e Mali di uscire dalla Comunità. "Li esorto a riconsiderare la decisione di uscire e a non percepire la nostra organizzazione come un nemico", ha detto Tinubu nel suo intervento. "Dobbiamo riesaminare il nostro attuale approccio alla ricerca dell'ordine costituzionale", ha aggiunto, senza fornire ulteriori dettagli. (segue) (Res)