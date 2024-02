Sahel: presidente nigeriano Tinubu, Cedeao elabori nuova strategia per scongiurare addio Paesi golpisti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo scorso 28 gennaio le giunte militari al potere Mali, Niger e Burkina Faso hanno diffuso un comunicato congiunto in cui hanno annunciato il loro ritiro, con effetto immediato, dalla Cedeao. Un annuncio che è stato respinto dalla stessa Cedeao, che ha fatto sapere di non aver ricevuto notifiche formali da parte delle tre giunte golpiste. L'allontanamento dei tre Paesi del Sahel dalla Cedeao era iniziato nei fatti lo scorso 16 settembre, quando le stesse giunte militari di Mali, Niger e Burkina Faso si sono riunite nell'Alleanza degli Stati del Sahel (Aes), iniziativa militare ma anche diplomatica che intende garantire indipendenza ai tre Paesi rispetto ad organismi regionali o internazionali. Di recente i ministri degli Esteri dei tre Paesi, riuniti a Bamako, hanno dato forma compiuta a questa coalizione, dandole una dimensione politica e diplomatica. Le tre parti, si legge nel comunicato congiunto diffuso al termine della riunione, stanno lavorando all'adozione di protocolli aggiuntivi, all'istituzione di organi istituzionali e giuridici dell'Alleanza e alla "definizione delle misure politiche e del coordinamento diplomatico". Inizialmente l’Aes è nata come un patto di difesa tra Mali, Niger e Burkina Faso, che hanno deciso di unire le loro risorse militari per combattere gruppi ribelli o jihadisti. Tuttavia i tre Paesi intendono ora andare oltre e fondare una vera unione economica e politica che faccia da contraltare, appunto, alla Cedeao, che agli occhi dei golpisti è un'organizzazione controllata ancora dalla Francia e dai suoi alleati occidentali. (Res)