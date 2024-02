Ucraina: Zelensky riceve Meloni, firmato accordo su cooperazione sicurezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli incontri con la presidente del Consiglio Giorgia Meloni sono sempre significativi. Lo scrive sui propri canali social il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, dopo aver ricevuto Meloni a Kiev. "Oggi abbiamo un risultato importante. Abbiamo firmato un accordo bilaterale di cooperazione in materia di sicurezza tra Ucraina e Italia. Questo documento stabilisce una solida base per il partenariato sulla sicurezza a lungo termine dei nostri Paesi", ha annunciato il presidente ucraino. "Abbiamo anche discusso di un ulteriore sostegno all’Ucraina nel contesto della presidenza italiana del G7. Sono grato all’Italia per il sostegno all’Ucraina e alle nostre capacità di difesa, nonché per gli sforzi di ripresa e l’approvazione degli aiuti militari fino alla fine del 2024", ha spiegato Zelensky. (Kiu)