Pisa: Sisto, giusto che Mattarella sia intervenuto se regole sono state violate

- La necessità di dare sicurezza nel corso delle manifestazioni "deve passare dal rispetto delle regole" e "se queste regole sono state violate, è giusto che il presidente della Repubblica sia intervenuto". Lo ha detto il senatore di Forza Italia e viceministro della Giustizia, Francesco Paolo Sisto, a margine del Congresso nazionale in corso al palazzo dei Congressi, a Roma. "Con i manganelli non si risolve nulla", ha aggiunto. Fatti come quello di Pisa, già verificati, "sono singoli episodi e devono essere esaminati ciascuno per proprio conto, con la cautela che deve contraddistinguere il rapporto fra i manifestanti e le forze dell'ordine", ha spiegato Sisto. Quella di riferire in Aula - richiesta avanzata dalle opposizioni - "sarà una scelta del ministro Piantedosi, ma mi sembra che ogni episodio stia diventando necessità di riferire in Aula", ha concluso. (Rin)