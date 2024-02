Usa: Biden, atterraggio navicella Odysseus sulla Luna una "pietra miliare" nello spazio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha salutato oggi l'atterraggio di un veicolo spaziale statunitense sulla Luna come un risultato "storico" nella ricerca spaziale guidata dagli Usa. Il lander senza equipaggio Odysseus, costruito da una società privata e finanziato dalla Nasa, è atterrato vicino al polo sud lunare giovedì scorso, a più di 50 anni dall'ultima missione Apollo 17 dell'agenzia verso il vicino cosmico della Terra. "Questa missione segna una pietra miliare: il primo sbarco sulla Luna da parte di una compagnia americana", afferma Biden in una dichiarazione diffusa dalla Casa Bianca. "Odysseus è una partnership pubblico-privata tra la Nasa e la società americana Intuitive Machines. È stato reso possibile dall’ingegno, dall’innovazione e dalla curiosità americana. E, attraverso il programma Artemis della Nasa, è la prima di altre missioni spaziali del settore pubblico e privato a venire, che riuniranno i nostri partner internazionali e commerciali per riportare gli esseri umani sulla Luna per la prima volta dopo decenni. L’America sta riportando il mondo sulla Luna", prosegue la dichiarazione. “Questa sfida è quella che siamo disposti ad accettare, che non siamo disposti a rinviare e che intendiamo vincere. (...) L’America fa cose difficili. Siamo all’altezza delle grandi sfide scientifiche del nostro tempo. E non c'è niente oltre le nostre capacità quando lavoriamo insieme", ha concluso Biden. (Was)