Ue: Picerno, siamo qui per ribadire che Ucraina è Europa

- “Siamo qui per ribadire che l’Ucraina è Europa, gli sforzi della comunità europea sono volti a vincere questa guerra contro Putin e restituire a all’Ucraina la sua legittima integrità territoriale, compresi i territori illegalmente occupati dal 2014. Lo ha detto la vice presidente del parlamento europeo Pina Picerno, intervenendo dal palco della manifestazione organizzata dalla comunità Ucraina a Milano in occasione del secondo anniversario dell’attacco della Russia che ha portato alla guerra in Ucraina. “Questa - ha spiegato- è l’unica pace giusta per cui siamo disposti a trattare, perché una pace giusta oggi significa un’Europa sicura domani”. Intervenendo sulla presunta stanchezza degli italiani, Picerno ha chiesto “di cosa sono stanchi gli italiani? Non mi risulta ci siano bambini rapiti, città distrutte e familiari che piangono soldati morti. Il nostro Paese è stanco perché la propaganda russa lo rende stanco”. (Rem)