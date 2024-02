Libano: sindacato insegnanti chiede aumento stipendi dipendenti pubblici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sindacato degli insegnanti della scuola primaria in Libano ha chiesto un aumento degli stipendi di tutti i dipendenti pubblici, le cui condizioni di vita sono notevolmente peggiorate dall'inizio della crisi economica nel 2019. Lo ha riferito il quotidiano libanese “L’Orient Le Jour”, citando un comunicato del sindacato, che ha dichiarato di "approvare e sostenere" le richieste di aumento degli stipendi dei dipendenti pubblici, poiché si tratterebbe della "soluzione migliore" in un Paese in cui il potere d'acquisto della popolazione fortemente ridotto, parallelamente al deprezzamento senza precedenti della moneta nazionale. Ieri, venerdì, una riunione del Consiglio dei ministri libanese avrebbe dovuto approvare un aumento degli stipendi di alcuni dipendenti pubblici, tra cui quelli del ministero delle Finanze, dell'ufficio del primo ministro, dell'Ispettorato centrale e della Corte dei conti. L'esclusione di altre categorie di dipendenti pubblici da questa decisione ha provocato uno sciopero dei dipendenti amministrativi e proteste su larga scala da parte del personale militare in pensione. A causa di questa tensione, il Consiglio dei ministri è stato annullato.(Lib)