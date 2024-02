Gaza: “Asharq”, Hamas potrebbe accettare ritiro parziale di Israele dalla Striscia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il movimento islamista palestinese Hamas potrebbe rinunciare a chiedere il ritiro completo di Israele dalla Striscia di Gaza, almeno in un primo momento, come parte di un accordo per il cessate il fuoco. Lo ha riferito una fonte vicina al movimento al sito d’informazione saudita “Asharq”, secondo cui Hamas ha “ammorbidito” le precedenti richieste per raggiungere un accordo. In particolare, il gruppo islamista sembrerebbe disponibile ad accettare una tregua temporanea invece di un cessate il fuoco permanente e lo scambio di un numero di prigionieri palestinesi molto minore rispetto a quanto richiesto nelle precedenti trattative.(Res)