Ucraina: Meloni, Italia riafferma sostegno con forza, firmato accordo su garanzie di sicurezza

- La presenza qui a Kiev oggi “è simbolica, perché è un’ulteriore conferma del nostro sostegno all’Ucraina, che l’Italia vuole riaffermare con forza”. Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nel corso delle dichiarazioni alla stampa a Kiev. “Un sostegno – ha proseguito – che non si nutre solo di simboli ma soprattutto di fatti concreti, il più importante dei quali per l’Italia è la firma dell’accordo sulle nostre garanzie per la sicurezza dell’Ucraina, che declina l’impegno assunto nel luglio scorso a margine del vertice Nato di Vilnius”. (Rin)