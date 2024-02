Ucraina: Zelensky, dobbiamo difendere la nostra Europa insieme, grazie a Italia e G7

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dobbiamo difendere la nostra Europa insieme. Lo ha affermato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, parlando alla stampa a Kiev al fianco della presidente del Consiglio Giorgia Meloni, della presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen e dei premier di Canada e Belgio, Justin Trudeau e Alexander De Croo. “Apprezziamo la decisione dell’Italia di assicurare il sostegno alla sicurezza dell’Ucraina”, ha affermato Zelensky, dopo la sigla dell’accordo di cooperazione alla sicurezza con Meloni. “L’invasione Ucraina ha avuto conseguenze negative per diversi Paesi nel mondo, ma possiamo riportare la stabilità”, ha detto il presidente, secondo cui “dobbiamo agire” anche per quanto riguarda l’integrazione Ue dell’Ucraina. “Sono grato che le questioni sicurezza saranno una priorità” per le democrazie del G7, ha aggiunto Zelensky. (Kiu)