- Il governo “ha un buco di bilancio di 30 miliardi che andrà coperto”.Lo ha detto il leader di Italia viva, Matteo Renzi, intervenendo al Forum in Masseria dal titolo “L'Italia in Europa: obiettivi, sfide e prospettive. Un dialogo sul futuro comune” in corso alle Terme di Saturnia, in provincia di Grosseto. Il governo Meloni “si è limitato a non disturbare la linea che aveva imposto Draghi”, ha concluso.(Rin)