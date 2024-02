Corea del Sud-Usa: condotta esercitazione congiunta di intercettazione missilistica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Corea del Sud e gli Stati Uniti hanno condotto un'esercitazione congiunta di intercettazione missilistica sulla penisola coreana. Lo ha riferito oggi l'aeronautica sudcoreana in una nota, precisando che l’esercitazione si è tenuta ieri in risposta a una serie di test sulle armi nordcoreani, avviati dal governo di Pyongyang quest’anno. L'esercitazione ha coinvolto aerei da combattimento stealth F-35A di quinta generazione sia della Corea del Sud che degli Stati Uniti, oltre ad altri aerei da combattimento di Seul, che sono stati schierati dalla base aerea di Kadena a Okinawa, in Giappone, lo scorso 21 febbraio. La Corea del Nord si è impegnata in molteplici tentativi sfrontati di mostrare i propri muscoli militari nella regione. Secondo quanto riferito, i test hanno coinvolto missili da crociera a bassa quota, progettati per superare le difese missilistiche degli avversari, che secondo gli analisti potrebbero essere utilizzati dal regime per colpire portaerei statunitensi e basi militari statunitensi in Giappone. Il regime nordcoreano ha intensificato i test sugli armamenti negli ultimi due anni, nel tentativo di aggiungere più peso ai futuri negoziati diplomatici con i suoi rivali occidentali,. (Res)