Riforme: Renzi, su giustizia più garantista di Meloni, bene riforma premierato

- Sulla giustizia “sono molto più garantista della Meloni” e sull’elezione diretta del premier “dico ‘magari’”. Lo ha detto il leader di Italia viva, Matteo Renzi, intervenendo al Forum in Masseria dal titolo “L'Italia in Europa: obiettivi, sfide e prospettive. Un dialogo sul futuro comune” in corso alle Terme di Saturnia, in provincia di Grosseto. “Il Pd sta diventando la sesta stella e ha appoggiato le richieste dei cinque stelle sulla giustizia”, ha concluso.(Rin)