Ucraina: Rampelli (Fd'I), resistenza popolo encomiabile (2)

- "Voglio ricordare, per essere oggettivi e non fare stucchevole propaganda, che tutti i leader dell'occidente hanno provato a intessere delle relazioni diplomatiche efficaci con Putin per cercare di acquisire la Russia alle democrazie occidentali", ha sottolineato Rampelli. £In modo particolare ci avrebbe guadagnato l'Europa, che rispetto ai due giganti asiatico e statunitense, era il soggetto debole che avrebbe potuto trarre beneficio da una migliore integrazione con Mosca", ha aggiunto il vicepresidente della Camera. (segue) (Rin)