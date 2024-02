Ucraina: Rampelli (Fd'I), resistenza popolo encomiabile (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non si può "non ricordare il vertice Nato italiano di Pratica di Mare dove Putin partecipò come unico soggetto non appartente all'alleanza atlantica", ha continuato Rampelli. "Finchè non c'è stata l'operazione speciale, cioè l'invasione dell'Ucraina e le bombe sulla popolazione civile, i rapporti con la Russia li hanno avuti tutti e hanno fatto bene ad averli. Adesso le cose stanno diversamente e noi non possiamo tollerare che nei contenziosi regionali le guerre sostituiscano il diritto internazionale come ha voluto Putin. Per non parlare del vergognoso trattamento dei dissidenti, portati nei gulag come negli anni della guerra fredda", ha concluso. (Rin)