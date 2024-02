Ucraina: Rosato (Az) in visita all'ospedale militare di Kiev, daremo una mano concreta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questa mattina il vicesegretario di Azione, Ettore Rosato, ha visitato insieme al segretario Carlo Calenda l'ospedale militare di Kiev, specializzato in chirurgia. "L'ospedale centrale del ministero degli Affari interni contiene 570 posti letto, qui vengono trattati i soldati che arrivano dal fronte con ogni tipo di trauma fisico e mentale", scrive sui social Rosato, postando una foto dell'ospedale militare a cui ha fatto visita. "Abbiamo visto pazienti in condizioni che non si possono nemmeno descrivere, come non posso descrivere quello che ho sentito dentro guardando quei ragazzi di vent'anni con una vita segnata per sempre. Siamo andati via prendendo degli impegni per dare una mano concreta, lo faremo", conclude. (Rin)